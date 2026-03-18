Gobierno de la Capital avanza en la rehabilitación de calles de colonias

⁠Trabajos nocturnos y diurnos avanzan en Lomas 1ª Sección con retiro de pavimento y nueva losa hidráulica.

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, sigue la intervención estructural para mejorar la movilidad.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, informa que continúan los trabajos de bacheo profundo en la calle Río Papaloapan, en la colonia Lomas 1ª Sección, como parte del programa Por Buen Camino, enfocado en la rehabilitación de vialidades estratégicas de la ciudad.

Luego del arranque de labores realizado la noche del pasado lunes, las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas mantienen intervención activa tanto en horario nocturno como durante este miércoles, con acciones de retiro de pavimento en mal estado, lo que permite avanzar en la preparación de la superficie para una rehabilitación más duradera.

Actualmente, los trabajos se concentran en la reposición de losa de concreto hidráulico, un proceso técnico que fortalece la estructura de la vialidad y mejora significativamente su vida útil, especialmente en zonas de alto tránsito vehicular como este importante corredor que conecta hacia avenida Venustiano Carranza y el Periférico Bulevar Antonio Rocha Cordero.

Estas acciones forman parte del proyecto integral anunciado previamente, que contempla la intervención de calles como Río Papaloapan, Guadalcázar y Montes Verdes, en las colonias Lomas Primera y Segunda Sección, dentro del circuito vial Carranza – Lomas – Bulevar Rocha Cordero, considerado prioritario por su alta carga vehicular.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos ha reiterado la instrucción de mantener un trabajo continuo y estratégico para mejorar la movilidad en la ciudad, mediante obras de fondo que atiendan el deterioro estructural de las vialidades. Con ello, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de ofrecer calles más seguras, funcionales y duraderas, por lo que también se invita a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar rutas alternas durante el desarrollo de estas obras.