REALIZARÁN VACUNACIÓN MASIVA CONTRA SARAMPIÓN EN EL PARQUE TANGAMANGA II

• El macromódulo atenderá el 21 y 22 de marzo a población de distintas edades para reforzar esquemas y prevenir contagios en la entidad.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los Servicios de Salud alistan una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión con un macromódulo vehicular y peatonal que se instalará los días 21 y 22 de marzo en el Parque Tangamanga II, de 9:00 a 16:00 horas. En coordinación con instituciones federales, se fortalece la atención preventiva con acciones sin límites para proteger la salud de las y los potosinos.

El módulo estará dirigido a bebés de 6 a 11 meses, así como a niñas, niños y adolescentes que requieran iniciar o completar su esquema, además de personas adultas de hasta 49 años que no cuenten con la vacuna o desconozcan su situación. La atención se brindará de manera ágil y accesible, por lo que se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud para facilitar el registro y seguimiento.

Estas jornadas forman parte del cambio que se vive y se siente, al reforzar la cobertura de vacunación y acercar los servicios a la población. De manera permanente, el sector salud mantiene disponibilidad de biológicos en centros de atención y continúa con cercos sanitarios y monitoreo activo, además de invitar a madres, padres y tutores a estar atentos a síntomas y acudir oportunamente a revisión médica.