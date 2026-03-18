NIVELES DE PRESAS FORTALECEN SUMINISTRO DE AGUA EN SAN LUIS

• Los embalses que abastecen la zona metropolitana mantienen niveles cercanos al 80 por ciento, lo que permite un panorama favorable para el abastecimiento en los próximos meses.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar el abasto de agua, la Comisión Estatal del Agua (CEA) mantiene un monitoreo permanente de los principales embalses que surten a la zona metropolitana. Este trabajo sin límites permite dar certeza sobre la disponibilidad del recurso y anticipar medidas para su adecuado aprovechamiento.

El titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez detalló que, actualmente, presas como El Peaje, San José, El Potosino y El Realito registran niveles cercanos al 80 por ciento de su capacidad, mientras que Cañada del Lobo presenta un almacenamiento menor, pero estable. Estas condiciones favorecen el suministro para consumo humano y otras actividades, además de reflejar una recuperación significativa frente a periodos anteriores marcados por la sequía.

El seguimiento constante de estos niveles forma parte de una dinámica que consolida el cambio que se vive y se siente, priorizando el acceso al agua y la mejora en la administración del recurso. Con ello, se mantiene un escenario más estable para las familias potosinas en los meses por venir.