EU pide un nuevo gobierno en Cuba, mientras la isla vive una profunda crisis económica

Un día después de que las sanciones de Trump contra Venezuela, incluido un alto en las exportaciones de petróleo hacia la isla, contribuyeron al más reciente apagón a nivel nacional en Cuba, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio aseguraron que su gobierno considera a la nación antillana como el siguiente país en donde Estados Unidos podría expandir su influencia.

“En estos momentos Cuba está en muy mal estado”, declaró Trump.

“Y haremos algo con Cuba muy pronto”, añadió.

Hasta hace poco, los comentarios de Trump sobre un cambio en Cuba podrían haberse considerado notables. Pero estas declaraciones se producen después de la operación militar estadounidense que resultó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en Venezuela y de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán.

El gobierno de Trump busca que el mandatario Miguel Díaz-Canel deje el poder mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano, según un funcionario estadounidense y una fuente con conocimiento de las conversaciones entre Washington y La Habana. No se ha ofrecido ningún detalle sobre a quién le gustaría a Estados Unidos que asuma las riendas del gobierno cubano.

De todos modos, muchos cubanos no creen que Díaz-Canel tenga mucho poder en Cuba, a diferencia del líder revolucionario Raúl Castro y su familia.

Con poca información confiable desde La Habana o Washington, los expertos siguen de cerca la situación en busca de pistas.

“Algunas piezas de esta historia, a medida que se van filtrando, no me cuadran”, dijo Michael Bustamante, experto en Cuba y profesor asociado de historia en la Universidad de Miami. “No logro entender cuál es el objetivo final aquí para ninguna de las dos partes”.

Rubio afirma que el gobierno de Cuba no puede arreglar la economía

La luz regresaba lentamente a hospitales y algunos hogares el martes por la tarde, pero las autoridades advirtieron que la deteriorada red eléctrica podría fallar de nuevo.

El gobierno atribuye sus problemas a un bloqueo energético de Estados Unidos después de que Trump amenazó en enero con implementar aranceles sobre cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Rubio, quien es de ascendencia cubana, dijo desde la Casa Blanca que la isla “tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental. No pueden arreglarlo”.

Un funcionario cubano dijo el lunes que Cuba está abierta a comerciar con empresas estadounidenses, pero esas promesas se han hecho antes.

“Así que tienen que cambiar drásticamente”, dijo Rubio. “Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente drástico. No va a arreglarlo”.

Trump ha planteado la posibilidad de una “toma amistosa”

El gobierno de Trump exige que La Habana libere a presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio de levantar las sanciones. Trump también ha planteado la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”.

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, en medio del deterioro de su red eléctrica.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba dijo en la red social X que la isla había restablecido el sistema eléctrico en la ciudad occidental de Pinar del Río y en la provincia sudoriental de Holguín, y que algunos “microsistemas” comenzaban a operar en varios territorios.

Los medios estatales informaron que para el lunes en la noche se había restablecido la electricidad para el 5% de los residentes de la capital, La Habana, lo que representa a unos 42 mil clientes.

Miseria generalizada

Las sanciones de Estados Unidos y la presión económica han exacerbado las penurias de muchos cubanos.

Pedro Ramos, un mecánico jubilado de 75 años que comparte un modesto apartamento en La Habana Vieja con su esposa, estaba hirviendo tres piezas de pollo para evitar que se echaran a perder con el apagón .

“Quiero ver si podemos rescatar algo (de comida)”, dijo. “Vivimos aquí a los setenta y pico de años los dos. Esto está muy mal”.

“Hay un relajo con la luz que no puedo”, comentó Dalba Obiedo, de 48 años. “Mira, anoche me caí de una escalera de 27 escalones. Ahora tengo que operarme de la mandíbula. Me caí por culpa de no haber luz”.

Tomás David Velázquez Felipe, un residente de La Habana de 61 años de edad, señaló que las implacables interrupciones en el servicio eléctrico lo hacen pensar que los cubanos que tienen la posibilidad simplemente deberían empacar y abandonar la isla. “Lo poquito que tenemos para comer se echa a perder”, aseguró. “Este pueblo está envejecido para seguir sufriendo”.

Con información de Latin Us