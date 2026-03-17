COMERCIO DE SOLEDAD Y COEPRIS BRINDAN CAPACITACIÓN A COMERCIANTES QUE PARTICIPARÁN EN FENAE 2026

– Personal municipal y estatal supervisarán medidas sanitarias en los establecimientos de comida de la Muestra Gastronómica.

Como parte de acciones para reforzar la higiene en la manipulación y preparación de alimentos en la Muestra Gastronómica de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, personal de Comercio Municipal, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), llevaron a cabo platicas informativas con comerciantes para capacitarlos sobre las medidas sanitarias que deberán cumplir en sus puestos de venta, con el objetivo de prevenir riesgos y ofrecer un servicio de calidad.

Atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñoz, de asegurar que la máxima fiesta de los soledenses garantice las condiciones de higiene y salud en la venta de alimentos, la directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle informó que estas platicas buscan concientizar a los oferentes sobre las medidas sanitarias que deben acatar durante la elaboración de alimentos.

Durante la reunión informativa se enfatizó a los comerciantes del municipio y lugares como Toluca, León, Xochimilco y la Ciudad de México, la importancia de estas prácticas que evitarán enfermedades, por lo que durante la charla se les hizo hincapié sobre el uso de cubrebocas y cubre pelo, el uso de mandiles y el lavado constante de manos, acciones que contribuirán a evitar la transmisión de enfermedades mediante la venta de comida.

Ademas adelantó, que durante la realización de la FENAE se llevarán a acabo visitas de verificación a puestos fijos y semifijos, en coordinación con personal de la COEPRIS, con la finalidad de constatar que las y los oferentes apliquen las medidas de higiene en la preparación y conservación de alimentos, ademas de revisar que cuenten con la disposición de estaciones de lavado para los comensales, y la instalación de botes de basura en zonas adecuadas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las y los soledenses, manteniendo un gobierno cercano, que escucha y atiende las necesidades de la gente, brindando servicios públicos eficientes y que contribuyan al sano esparcimiento y la seguridad de todos sus habitantes.