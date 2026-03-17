La viuda de Diogo Jota participa en carrera del Día del Padre y le hace homenaje al usar el número 20 del futbolista fallecido

Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, participó en la carrera del Día del Padre en Oporto, Portugal y le hizo un homenaje al lucir el dorsal número 20 que inmortalizó el exfutbolista que falleció el año pasado en un accidente de auto junto a su hermano.

En una publicación en redes sociales, Cardoso compartió varias fotos de su participación en la 22.ª Carrera del Día del Padre que tuvo lugar en el Parque de la Ciudad de Oporto el pasado domingo, acompañadas del siguiente texto: «20+?? Carrera del Día del Padre«.

La viuda de Diogo Jota, fallecido el 3 de julio en un accidente de tráfico, completó el recorrido de diez kilómetros en 52 minutos y siete segundos.

Con información de Latin Us