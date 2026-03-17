“Tocó tirarme al piso”: Christian Nodal narra cómo vivió enfrentamiento en Zacatecas

El cantante Christian Nodal reconoció que sintió miedo cuando él y su esposa, Ángela Aguilar, fueron testigos e un enfrentamiento entre sujetos armados y policías en las inmediaciones del rancho ‘El Soyate‘ de Zacatecas.

En el marco de su presentación en Texcoco, Nodal fue abordado por periodistas, y uno de ellos lo cuestionó sobre los hechos que vivió el pasado mes de febrero.

Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso, no sé… simplemente (sentí) mucho miedo y, de ahí en más, estar a salvo, los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien”, manifestó el cantante.

El intérprete manifestó que sabe lo afortunado que es por vivir cada día; por lo que este hecho se convirtió en un recordatorio de que debe disfrutar cada momento.

Agradecido por estar vivo pero, realmente, siempre he valorado mucho cada instante, así es como he manejado mi vida, obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más, uno nunca sabe lo qué vaya a pasar en la vida así que, hay que armar mucho, hay que disfurtar la vida”, comentó.

Finalmente, el cantante manifestó su confianza en que las autoridades actúen. “Yo le tengo mucho amor a Zacatecas, me han transmitido ese amor, por parte de la familia Aguilar, se come delicioso, se bebe delicioso”, manifestó.

EL "RESCATE" de @AngelaAguilar__ y #ChristianNodal

Así fue como agentes d @SSPCMexico @Defensamx1 @GN_MEXICO_ y @SSP_Zac llevaron a la pareja al aeropuerto.

Los sacaron de la zona en conflicto, y escoltaron hasta las escaleras d su avión. Los videos 👉🏻 https://t.co/hgLGrh4brW pic.twitter.com/AHZfHyCuYF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2026

Con información de López-Dóriga Digital