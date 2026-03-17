FIN DE SEMANA LARGO DEJA DERRAMA ECONÓMICA DE 741 MDP PARA SAN LUIS

• Puente disparó ingresos y fortaleció su posición como uno de los destinos más atractivos del país.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí mantiene una dinámica turística en crecimiento que se reflejó durante el reciente fin de semana largo, con una derrama económica de 741 millones de pesos. Este resultado confirma un avance sin límites en la consolidación del Estado como un destino confiable y atractivo para visitantes de distintas regiones del país.

De acuerdo con datos del área de Planeación de la Secretaría de Turismo (Sectur), del 13 al 16 de marzo se alcanzó una ocupación hotelera cercana al 53 por ciento, con una disponibilidad de casi 14 mil habitaciones, además de una movilidad aproximada de 288 mil personas. Entre los sitios más visitados destacaron los parajes de la Huasteca, Real de Catorce, la Media Luna y el Centro Histórico de la capital, que mantuvieron una importante afluencia durante estos días.

La llegada de visitantes provenientes del Bajío, el norte del país y la Ciudad de México fortaleció la actividad en puntos como la cascada El Meco, el Jardín Surrealista de Edward James y diversos espacios emblemáticos. Este panorama alentador perfila un próximo periodo vacacional con alta afluencia, consolidando el cambio que se vive y se siente en el posicionamiento de San Luis Potosí como un destino turístico de referencia a nivel nacional.