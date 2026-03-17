Cercanía y atención directa, sello del DIF Municipal de San Luis Potosí

“Para nosotros, lo más importante es estar cerca de la gente, escucharla y atenderla con sensibilidad y compromiso”: Estela Arriaga, titular DIF SLP Capital

Se han gestionado y entregado miles de ayudas en favor de personas en situación vulnerable

S.L.P.– La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, reafirma que la cercanía con la población es uno de los pilares fundamentales del Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Como resultado de este trabajo constante, la Presidenta del DIF Municipal ha gestionado y entregado miles de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su bienestar y el de sus familias, refrendando así su compromiso de seguir construyendo un San Luis amable, solidario, incluyente y empático para todas y todos los potosinos.

A través de espacios como Domingo de Pilas, Capital al 100 y diversas jornadas de atención en colonias y comunidades, la Presidenta de dicho organismo mantiene un contacto directo y permanente con las familias potosinas, escuchando de primera mano sus necesidades y brindando atención oportuna.

Durante estos encuentros, es común que las y los potosinos soliciten ayuda en temas prioritarios como medicamentos, ayudas técnicas —entre ellas sillas de ruedas, bastones o andaderas—, así como orientación psicológica, médica y jurídica. Ante ello, la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, da seguimiento puntual a cada petición, girando instrucciones a las áreas correspondientes para ofrecer soluciones concretas.

“Para nosotros, lo más importante es estar cerca de la gente, escucharla y atenderla. Cada solicitud representa una historia y una necesidad real que merece respuesta con sensibilidad y compromiso”, expresó.

Este gobierno municipal, se ha caracterizado por ser cercano, humano y resolutivo, donde tanto el alcalde Enrique Galindo como la titular de dicho organismo Arriaga Márquez, trabajan de la mano con la ciudadanía, recorriendo las colonias y generando acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las personas.