Gobierno de la Capital atiende con pipas a Bellas Lomas y Cañada del Lobo

El abasto emergente garantizará el acceso al agua potable a las familias afectadas, mientras personal técnico evalúa las condiciones de la red para restablecer el servicio de manera regular en ambas colonias.

El Gobierno de la Capital atendió este martes una solicitud de la ciudadanía mediante el abastecimiento de agua en pipas a las colonias Bellas Lomas y Cañada del Lobo, con el objetivo de apoyar a las familias que enfrentan dificultades en el suministro.

La Dirección de Agua inició la distribución durante este martes y continuará con el servicio el miércoles, además de que se realizará una revisión de la situación del abasto por red para identificar las causas y establecer soluciones que garanticen el suministro regular en la zona.