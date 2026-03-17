San Luis Capital y Monterrey firman acuerdo turístico rumbo al Mundial

El Alcalde Enrique Galindo y el Presidente Municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, firmaron este convenio de colaboración en la Sala de Cabildo de la Capital neoleonesa.

El Alcalde Galindo señaló que es fundamental “aprovechar la ola de crecimiento” que representará la Copa del Mundo en materia económica y turística, a favor de quienes habitan ambas ciudades._

El Alcalde regio, Adrián de la Garza, subrayó la relevancia de esta colaboración para la zona noreste._

Al firmar el convenio de colaboración turística entre San Luis Capital y Monterrey en el marco del Mundial de Futbol, el Alcalde potosino Enrique Galindo Ceballos calificó esta oportunidad como invaluable ante los millones de turistas que estarán en el país para la Copa del Mundo, con el objetivo de promover ambas capitales y todos sus atractivos turísticos.

En la Sala de Cabildo de la ciudad de Monterrey, Galindo Ceballos reafirmó la relevancia de que la ciudad potosina se encuentre en el centro de las tres principales sedes del Mundial, a fin de fortalecer vínculos culturales, económicos y sociales, a través igualmente de la gastronomía, de la calidez de sus habitantes y sus distintos puntos de interés. Consideró fundamental “aprovechar esta ola de crecimiento mediante una agenda turística conjunta”.

Agradeció a su homólogo de la ciudad regia, Adrián de la Garza, así como al Cabildo, su disposición para concretar esta colaboración, además resaltó los lazos e historia que unen a ambas ciudades, a la par de los intercambios industriales y económicos, así como las inversiones de potosinos en Monterrey como de habitantes de esa ciudad en San Luis Capital. El Alcalde potosino resaltó a San Luis como un destino inclusivo, reconocido en Latinoamérica y reafirmó que la ciudad está preparada para recibir a visitantes atraídos por el Mundial.

Por su parte, el Presidente Municipal de Monterrey, Adrián Emilio de la Garza Santos subrayó la visión de Enrique Galindo, y puntualizó que este convenio será de gran beneficio para todo el corredor turístico de la zona noreste, “ya que esta justa deportiva es un reto y requiere de la mayor atención porque es un aparador mundial para nuestro país y para nuestras ciudades”.

Ante funcionarias y funcionarios de ambas capitales, De la Garza Santos reveló cómo se ha preparado la ciudad de Monterrey para el Mundial con inversiones e infraestructura y a la par, reconoció como San Luis Capital y Monterrey se han complementado, al compartir diversos rasgos culturales, “con esta alianza nos comprometemos a aprovechar al máximo este evento internacional para atraer inversiones y al turismo”.