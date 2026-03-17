ASPIRANTES A LA CORONA MISS SAN LUIS DESCUBREN SOLEDAD Y REALIZAN LABOR ALTRUISTA

– Como parte de su jornada social, las concursantes compartieron un momento de conveniencia con las y los pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación Uno, y disfrutaron de exquisitas enchiladas.

Representantes y finalistas del certamen Miss San Luis Potosí y Miss Earth 2026 de las cuatro zonas del Estado, visitaron la Unidad Básica de Rehabilitación 1 (UBR), perteneciente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el objetivo de reafirmar su apoyo a los grupos vulnerables, mediante diversas actividades de convivencia en cumplimiento de su compromiso con la inclusión y el bienestar social, además de conocer el Centro Histórico y disfrutar del emblema gastronómico: las enchiladas potosinas.

Con el respaldo de la presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, durante su visita, las finalistas compartieron un momento de conveniencia con las y los pacientes que acudieron a sus terapias y tratamientos de rehabilitación, les dieron acompañamiento durante la realización de sus actividades; además, realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer los servicios especializados que se brindan en este centro de apoyo.

También, y como parte de las actividades previas al certamen, las aspirantes recorrieron diversos puntos emblemáticos del municipio, donde pudieron conocer la riqueza natural, cultural y gastronómica de Soledad, destacando la experiencia culinaria con las degustación de las tradicionales enchiladas potosinas, platillo representativo que forma parte de la identidad soledense y que es orgullo del Estado.

Cabe recordar que la gran final del certamen Miss San Luis Potosí 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de marzo en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», evento que se considera de relevancia estatal por la proyección que dará al municipio soledense como escenario para elegir a la próxima representante de San Luis Potosí en la plataforma nacional de Miss México y Miss Earth 2026 rumbo a la etapa nacional.

Estas acciones son resultado de la visión de cercanía y crecimiento que impulsa el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, orientada a generar actividades que impulsen el turismo y como espacio de encuentro para eventos artísticos y culturales.