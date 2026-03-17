SEGURIDAD REFORZADA EN TODAS LAS REGIONES DE SAN LUIS

• Operativos, capacitación y equipamiento consolidan la paz y la confianza ciudadana en el Estado.

Gracias al impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí mantiene un esquema integral de seguridad que combina presencia policial, capacitación constante y mejores condiciones para los elementos, reflejando un esfuerzo sin precedentes en las cuatro regiones del Estado. Este enfoque fortalece la coordinación con la federación y los 59 municipios, asegurando que los resultados beneficien directamente a las familias.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que estas medidas se reflejan en la reducción de homicidios y otros delitos, posicionando a la entidad como una de las que registran menor violencia letal del país. La estrategia incluye operativos permanentes, inversión en equipamiento y seguimiento diario a través de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, garantizando así la tranquilidad de las y los potosinos.

Estos avances consolidan el cambio que se vive y se siente en materia de seguridad, con resultados avalados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y organizaciones, como México Evalúa. El compromiso del Gobierno del Estado continúa enfocándose en mantener la paz y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las corporaciones, asegurando que la protección llegue sin dejar a nadie atrás.