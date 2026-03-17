GOBIERNO ESTATAL IMPULSA LA ECONOMÍA POTOSINA CON MÁS DE 659 CRÉDITOS

* Marzo registra financiamientos por más de 15 millones de pesos que fortalecen negocios y proyectos locales.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de generar mayores oportunidades para las y los potosinos, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) ha colocado 659 créditos durante marzo, con un monto total de más de 15 millones de pesos. Esta labor representa un impulso sin límites al emprendimiento, la educación, el autoempleo y el desarrollo regional.

Los recursos se distribuyeron a través de programas como Becas Crédito, Impulso a la Economía Familiar, Creditodas, Capasifídate, Microproyectos, Fondo San Luis, Programas Estratégicos, Campotosino y Crediversidad, beneficiando a diversos sectores productivos del Estado. Con ello, se facilita el arranque y consolidación de negocios, además de fomentar actividades comerciales, de servicios, agrícolas y educativas.

El titular de la dependencia, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, destacó que estos resultados reflejan el compromiso institucional de acercar financiamiento oportuno y accesible. Gracias al Gobierno del Estado, se consolida el cambio que se vive y se siente en la economía local y en el bienestar de las familias potosinas.