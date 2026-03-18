PRI adelanta que votará en contra del “Plan B” de Sheinbaum en el Senado

Al considerar que se trata de una “ley Maduro”, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, reiteró el voto en contra de su bancada sobre el llamado “plan B” de reforma electoral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Déjeme decirles que no es el plan B, es el Plan Maduro. Recuerden que la ley Maduro no pasó en Cámara de Diputados. Este es el Plan Maduro, es un traje a la medida, igual que en Venezuela, no hay que perder de vista el objetivo, no es austeridad, es control lo que quiere Morena”, afirmó.

Entrevistado en el Senado, Añorve Baños recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya trató de impulsar su propio “plan B” que fue rechazado por la antigua conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que posteriormente provocó que el expresidente y Morena impulsaran la reforma judicial que removió a los ministros.

“¿Qué es lo que quiere Morena?, obviamente disminuir y callar al INE, quiere en los municipios disminuir lo que es la representación proporcional para cuidar todos los municipios o la mayoría de los municipios que ellos gobiernan, disminuir las voces de fiscalización que se requiere obviamente de los equilibrios en los municipios. Pero lo más grave, quiere Morena por la parte de atrás que la presidenta aparezca en la boleta en el 2027. No hay que darle vueltas”, afirmó.

“Nosotros votaríamos en contra, por supuesto, porque no es lo mediático que tratan de venderle al pueblo de México. Es una austeridad que tiene como objetivo, obviamente, acallar al INE, debilitarlo, hacerlo pequeño y por supuesto, tener el control absoluto de las elecciones. El PRI votaría en contra”, añadió.

Con información de Latin Us