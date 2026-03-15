HABITANTES DE COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ RESALTAN CAMBIO VENIDERO CON INICIO DE PARQUE URBANO

* Destacan que el nuevo espacio permitirá la práctica de actividad física, recreación infantil y mayor integración entre familias y personas adultas mayores.

“No teníamos dónde salieran a jugar los niños o hacer actividad física, por eso este Parque lo necesitábamos mucho”, coincidieron vecinas de la colonia Fidel Velázquez al expresar su entusiasmo por el comienzo de la construcción del Parque Urbano «Primero de Mayo», impulsado por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, cumpliendo el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de transformar la convivencia diaria y el bienestar de cientos de familias del sector.

Para quienes viven en esta zona, el nuevo espacio significará contar con un lugar seguro y digno para el encuentro familiar, la recreación y la activación física, algo que durante años fue solicitado por las familias, de esta zona; Elizabeth Rodríguez, vecina beneficiaria, destacó que el proyecto impactará directamente en la vida de niñas, niños y personas adultas mayores. “A nosotros nos beneficia mucho la obra porque aquí hay muchos niños y también muchas personas mayores; no había un lugar donde pudieran jugar o hacer deporte, así que estamos muy contentos con este parque recreativo que servirá para todas las familias, muchísimas gracias al Alcalde por apoyar a quienes vivimos aquí”, expresó.

En el mismo sentido, María del Rosario, habitante de la colonia, señaló que la obra también permitirá mejorar la calidad de vida de quienes requieren espacios adecuados para mantenerse activos. “Aquí hay mucha gente adulta mayor; en mi caso tengo problemas en una rodilla y ahora tendremos espacios para movernos y ejercitarnos más, además, hacía falta mejorar la imagen de la plaza y contar con áreas verdes bien cuidadas; con esta remodelación vamos a tratar de cuidarla para que nuestra colonia se vea bonita”, comentó.

El proyecto contempla la intervención de 6 mil 348 metros cuadrados, con rehabilitación de cancha de usos múltiples, gradas, salón de usos múltiples, andadores, área de juegos infantiles, espacio para mascotas, gimnasio al aire libre y alumbrado público, en beneficio de más de 13 mil habitantes.

La construcción de este parque forma parte de la meta del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de construir 150 Parques urbanos, rescatar espacios públicos y fortalecer la convivencia social, manteniendo un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de las familias.