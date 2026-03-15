ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CONSOLIDA UNA ENTIDAD MÁS SEGURA PARA LAS FAMILIAS

* Del 6 al 12 de marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado detuvo a 240 personas por diferentes hechos constitutivos de delito.

Como resultado de las labores de inteligencia, así como de las acciones de prevención y vigilancia, durante la semana del 6 al 12 de marzo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado detuvo a 240 personas por su presunta participación en diferentes hechos constitutivos de delito.

Derivado de los diferentes operativos preventivos, la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguró 36 vehículos con reporte de robo y decomisó dos kilos con 177 gramos de marihuana, 211 dosis de “cristal” o metanfetamina, cinco dosis de cocaína y 20 de crack.

Asimismo, como parte de los trabajos de inteligencia, oficiales de la División Caminos de la GCE aseguraron 66 mil litros de hidrocarburo de posible procedencia ilegal.

San Luis Potosí se consolida como uno de los estados con menor incidencia delictiva a nivel nacional, donde el cambio que se vive permite que las familias potosinas disfruten de una seguridad sin límites.