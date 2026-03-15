AUTORIDADES DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO CONFORMAN EL COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO AXTLA

-Protección Civil Estatal, sumará acciones en la conservación de este emblemático e importante recurso natural para que siga siendo una fuente de vida y prosperidad en toda la región Huasteca.

Axtla de Terrazas, S.L.P.- Con la conformación del Comité de Cuenca del Río Axtla, cuyos integrantes tomaron la protesta de ley, se dio paso a una colaboración formal y comprometida para proteger y gestionar de manera sostenible uno de los recursos naturales más valiosos de la región Huasteca y que hoy por hoy es la vida de la comunidades, suministrando agua para uso humano, agricultura y la biodiversidad.

En este sentido, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, consideró inédito que se hayan comprometido esfuerzos para impulsar mecanismos de protección y salvaguarda de la cuenca que será esencial para prevenir la contaminación, mitigar riesgos de inundaciones y asegurar el equilibrio ecológico.

“Parte de los objetivos del comité son implementar estrategias para el uso racional del agua y la preservación de ecosistemas, monitorear la calidad del agua y prevenir actividades que dañen el río así como promover proyectos que beneficien a la comunidad sin comprometer el recurso hídrico”.

Dentro de las acciones inmediatas de este comité por el cambio que se vive y se siente, serán establecer un plan de monitoreo continuo de la calidad del agua, diseñar programas de educación y concientización para la comunidad y crear

mecanismos de coordinación entre instituciones y sectores involucrados.

“Hoy no solo instalamos un comité, sino que sellamos un compromiso. Un compromiso con nuestras futuras generaciones, con la naturaleza y con el desarrollo sostenible de nuestra región”, externó el comandante Ordaz Flores tras rendir la protesta de ley.

En esta reunión estuvieron presentes los titulares de #CONAGUA, #CEA, #SEGAM, además de los Gobiernos Municipales de Axtla de Terrazas, Matlapa, Xilitla, Coxcatlán y Huehuetlán.