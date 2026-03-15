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AYUNTAMIENTO

Autoridades municipales retiraron puesto ambulante donde consumían bebidas alcohólicas en la vía pública

By Redacción
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domingo, marzo 15, 2026

  • El operativo conjunto entre la Dirección de Comercio y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dejó cuatro detenidos y el decomiso de diversos objetos utilizados en la actividad ilegal.

En un operativo realizado en el centro de la ciudad, personal de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), retiró un puesto ambulante que consumía bebidas alcohólicas en la vía pública durante el horario comercial, lo cual infringe la normatividad municipal.

Durante la intervención, las autoridades retiraron la estructura y varios objetos utilizados para la operación del puesto, como bancos, tanques de gas, lonas, refrescos y hieleras. Además, cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en la actividad ilegal.

Ángel de la Vega Pineda, director de Comercio del Ayuntamiento, explicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para garantizar el orden en la vía pública y el cumplimiento de las regulaciones comerciales en el primer cuadro de la ciudad.

“El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública es una violación a las normativas municipales, por lo que actuamos en coordinación con las corporaciones de seguridad para proceder con el retiro inmediato”, comentó. Añadió que se está evaluando la viabilidad jurídica para la posible cancelación de cualquier permiso o derecho otorgado para ocupar ese espacio, debido a las irregularidades detectadas.

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