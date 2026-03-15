Rehabilitan vialidades en Tequisquiapan, Lomas y La Forestal con bacheo emergente

Cuadrillas municipales concluyeron trabajos en Mariano Arista, Cuauhtémoc y avenida Mexquitic, mientras avanzan obras en Satélite e Industrial Aviación por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, continúan trabajos de mantenimiento vial y nuevas intervenciones en Industrial Aviación, Satélite y Lomas.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, informó que a través de la Dirección de Obras Públicas se mantienen activos los trabajos de bacheo emergente en diferentes puntos de la ciudad, como parte de la atención permanente a los reportes enviados por la ciudadanía para mejorar las condiciones de movilidad

Entre las intervenciones ya concluidas destacan los trabajos en José Guadalupe Torres, entre la lateral de avenida Salvador Nava y avenida Joaquín Antonio Peñaloza, en la colonia El Paseo; así como en avenida Salk esquina Frank Zarat, en el sector de las colonias Colorines y Progreso. De igual forma se realizaron rehabilitaciones en avenida José de Gálvez, entre Bernabé Gómez y Antonio Bernardo de Quiroz, en la colonia Central de Abastos, además de intervenciones en avenida Mexquitic, colonia La Forestal.

Las cuadrillas municipales también concluyeron trabajos en Privada Buenos Aires en la colonia Valle Escondido; Fernando Torres entre lateral Salvador Nava y Manuel J. Clouthier, colonia Viveros; Mariano Jiménez casi esquina con Francisco I. Madero; Sierra de San Patricio en Lomas 4ª. Sección; Cuauhtémoc esquina Avanzada, así como Mariano Arista esquina Anáhuac en Tequisquiapan donde se realizaron labores de reparación del pavimento para mejorar la superficie de rodamiento.

De manera paralela, continúan en proceso trabajos de rehabilitación en calle 16 entre Fray Diego de la Magdalena y Hernán Cortés, en la colonia Industrial Aviación, así como en República de Bolivia entre Constitución y América del Norte, en la colonia Satélite. También se llevan a cabo intervenciones en Cordillera Himalaya esquina Cordillera del Marqués, con colocación de concreto estampado, y en Cordillera Real entre Sierra Leona y Cofre de Perote, en Lomas 3ª. Sección.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos ha reiterado la instrucción de mantener cuadrillas activas diariamente para atender de forma oportuna los reportes ciudadanos y reforzar el mantenimiento de la infraestructura vial en toda la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente para ofrecer calles más seguras, funcionales y en mejores condiciones para las y los potosinos.