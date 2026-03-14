RECONOCEN AUTORIDADES EDUCATIVAS LIDERAZGO DE SOLEDAD POR ALCANZAR 98.7% DE POBLACIÓN ALFABETIZADA

* El municipio se consolida como referente estatal en educación para adultos; autoridades federales y estatales destacan el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y del Ayuntamiento para impulsar mayores oportunidades para la población.

Autoridades educativas federales y estatales destacaron el liderazgo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, luego de que el municipio alcanzara un 98.7 por ciento de su población libre de analfabetismo, resultado del trabajo coordinado entre instituciones educativas y el Gobierno Municipal para acercar oportunidades de aprendizaje a jóvenes, adultos y sectores vulnerables.

Este avance permitió que Soledad obtuviera la Bandera Blanca como municipio libre de analfabetismo, un reconocimiento que posiciona a la localidad como referente en el estado de San Luis Potosí en materia de educación para adultos, siendo el tercer municipio a nivel nacional en obtener logro que refleja una política pública cercana a la población, donde el Gobierno Municipal escucha y atiende las necesidades de las familias para mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso al conocimiento.

El titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), José Luis Castro Castillo, subrayó que los resultados alcanzados en Soledad responden a la voluntad de trabajar en equipo y a la visión del gobierno municipal para impulsar el desarrollo educativo. “El trabajo que se ha realizado en Soledad de Graciano Sánchez marca una ruta para otros municipios del estado; aquí hay un gobierno que ha entendido que la educación es la base para el desarrollo de su comunidad”, expresó al reconocer el impulso que se ha dado a los programas de alfabetización.

Por su parte, Francisco Lomelí Isaza, representante de la Secretaría de Educación Pública en San Luis Potosí, señaló que el logro simboliza el esfuerzo conjunto de autoridades y sociedad para garantizar derechos fundamentales como aprender a leer y escribir, lo que abre nuevas oportunidades para la población. “Este logro simboliza el valor de jóvenes y adultos que han decidido modificar su realidad; es resultado del compromiso conjunto de autoridades federales, estatales y municipales para garantizar a cada ciudadano el derecho a leer, escribir y creer en un mejor futuro”, afirmó.

Con estos resultados, Soledad de Graciano Sánchez consolida su avance educativo y refrenda el compromiso del Gobierno Municipal de continuar trabajando de manera coordinada para que más habitantes accedan a mejores oportunidades de desarrollo, fortaleciendo así el bienestar de las familias y el crecimiento social del municipio.