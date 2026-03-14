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ESTADO

RUTH GONZÁLEZ REÚNE A MÁS DE DIEZ MIL MUJERES DE RIOVERDE

By Redacción
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sábado, marzo 14, 2026

* ⁠* La Senadora convoca a la unidad y sororidad para garantizar la continuidad del cambio y la transformación en todo San Luis Potosí.

Entre porras, vítores y aplausos, más de 10 mil mujeres de Rioverde y de toda la Zona Media se reunieron para recibir a la Senadora Ruth González Silva, a quien agradecieron su apoyo e impulso a acciones que han beneficiado a miles de familias en todo San Luis Potosí.

Durante el encuentro, las asistentes reiteraron su respaldo a la legisladora, quien refrendó su compromiso de mantenerse cercana a las mujeres potosinas, escucharlas y acompañarlas para encontrar soluciones a sus necesidades.

En su mensaje, la Senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) agradeció la invitación al “Encuentro de Mujeres Líderes de Rioverde”, un evento histórico que reunió a potosinas de distintas ideologías, partidos políticos, religiones y profesiones, a quienes convocó a fortalecer la unidad y la sororidad.

“Hoy es tiempo de mujeres, por eso debemos estar juntas, unidas y apoyarnos para sacar adelante a nuestros hijos, nuestras familias y a todo San Luis Potosí”, expresó, al convocar a las asistentes a construir un gran pacto de unidad, porque juntas somos más fuertes.

Al encuentro acudieron estudiantes, profesionistas, transportistas, amas de casa, empresarias y líderes sociales y políticas de la región, quienes manifestaron su respaldo a la Senadora Ruth González y su compromiso de seguir impulsando el cambio y la transformación en San Luis Potosí.

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