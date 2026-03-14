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ESTADO

GOBIERNO ESTATAL RESPONDE DE INMEDIATO A INCENDIOS EN LA ZONA METROPOLITANA

By Redacción
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sábado, marzo 14, 2026

* Autoridades atendieron cuatro incendios de manera casi simultánea en la zona metropolitana y zona conurbada, sin registrarse personas lesionadas.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la protección y seguridad sin límites de las y los potosinos, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene capacidad de respuesta inmediata ante reportes de emergencia, lo que permitió atender y controlar cuatro incendios registrados la noche de este viernes en la zona metropolitana y zona conurbada.
El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que uno de los incidentes se registró en Plaza El Paseo, donde se reportó el calentamiento de un sistema de aire acondicionado en una tienda de telas. Asimismo, en avenida Observatorio, a la altura de Río Españita, se controló el incendio de dos camiones ladrilleros y una camioneta, sin que se registraran personas lesionadas.
También se atendieron incendios en una tarimera ubicada en Camino Real a Guanajuato número 104 y un incendio forestal sobre la carretera 57, a la altura del Parque Logistic II. Ordaz Flores, reconoció la voluntad y espíritu de servicio del personal del H. Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal, Cruz Roja y los cuerpos de seguridad quienes siempre están prestos a brindar apoyo con acciones que reflejan el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, con corporaciones coordinadas y comprometidas que actúan de manera oportuna para proteger a la población.

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