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ESTADO

SAN LUIS POTOSÍ IMPULSA PROYECTO INDUSTRIAL PARA GENERAR EMPLEOS

By Redacción
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sábado, marzo 14, 2026

• Proyecto industrial en Cárdenas contempla una inversión de 70 millones de pesos y la generación de 150 empleos directos.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer el desarrollo económico sin límites en las cuatro regiones del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), impulsa la instalación de una nueva planta de fabricación de tinacos y cisternas en el municipio de Cárdenas, proyecto que permitirá atraer inversión productiva y generar nuevas oportunidades laborales para las familias de la región Media.
El titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, informó que la empresa Aguapluss Tinacos y Cisternas manifestó su interés en instalar su planta en una nave industrial propiedad del Gobierno del Estado con una superficie de 3,160 metros cuadrados, por lo que se plantea la firma de un contrato de comodato que permita aprovechar esta infraestructura pública para el desarrollo del proyecto.
La inversión estimada asciende a 70 millones de pesos, destinados principalmente a maquinaria, mobiliario y equipo para la operación de la planta, además de la generación de aproximadamente 150 empleos directos. Este proyecto forma parte del cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, al fortalecer la economía regional y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las y los potosinos.

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