COORDINACIÓN CON FUERZAS FEDERALES FORTALECE SEGURIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

• SSPC reconoce el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y los resultados que hoy posicionan a la entidad como referente nacional en seguridad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), reconoció la estrecha coordinación con autoridades federales, quienes han participado de manera activa en los dispositivos desplegados en San Luis Potosí. Esta colaboración ha contribuido de forma decisiva al blindaje de la entidad y a los resultados que hoy colocan al estado entre los más seguros del país.

En este sentido, el titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, destacó el respaldo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México a San Luis Potosí y a la Estrategia Integral de Seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Por su parte, el titular de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE), Rafael Mendoza, resaltó el trabajo de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPCF) desplegados en puntos estratégicos del territorio potosino, lo que ha permitido generar mayores condiciones de tranquilidad para la ciudadanía y para quienes transitan por la entidad.

Subrayó que los resultados de esta coordinación se reflejan en los indicadores como en el primer bimestre del año, que San Luis Potosí registró una disminución del 86 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo de 2025, posicionándose como la entidad con la mayor reducción en este delito en el país, reconocido en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, recordó que el más reciente análisis de la organización civil México Evalúa ubica a San Luis Potosí entre las entidades con menores niveles de violencia letal, lo que consolida el modelo de seguridad potosino como uno de los más efectivos del país.