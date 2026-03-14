ACCIONES INTERINSTITUCIONALES CONSTRUYEN UN SAN LUIS POTOSÍ MÁS SEGURO

• La División Caminos de la Guardia Civil Estatal detuvo a Luis Gerardo “N”, de 33 años de edad, y a José Julio “N”, de 45 años, quienes transportaban 59 mil litros de hidrocarburo sin acreditar su legal procedencia.

Como resultado de las acciones coordinadas dentro del operativo interinstitucional para la prevención y combate a delitos, la Guardia Civil Estatal, a través de la División Caminos y en coordinación con autoridades federales, detuvo a Luis Gerardo “N” y a José Julio “N” por su probable participación en transporte ilegal de hidrocarburo.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal 57, en las inmediaciones de Villa Hidalgo, donde se aseguró un tractocamión articulado con remolques tipo cisterna que transportaba aproximadamente 59 mil litros de combustible. Los detenidos no pudieron acreditar la legal procedencia del hidrocarburo, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente junto con la unidad y el producto asegurado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y coordinación interinstitucional para combatir los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de las y los potosinos.