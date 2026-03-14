EXITOSA PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORAS EN «MORRITAS FEST» EN EL INMUJUVE DE SOLEDAD

– Mujeres soledenses muestran y comercializan sus productos en bazar de emprendimiento

– La jornada de vendimia estuvo ambientada por una presentación de danza folclórica y la participación musical de una sonidera local

Atendiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de impulsar espacios que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres soledenses, el Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) impulsó la creatividad y emprendedurismo de más de 80 mujeres del municipio que se reunieron en el mercadito “Morritas Fest”, para exhibir y comercializar sus productos como alimentos, ropa, postres, comida, artículos personales, salsas y jabones artesanales, contribuyendo así al fortalecimiento de sus pequeños y medianos emprendimientos y su crecimiento económico.

Esta jornada estuvo ambientada por distintas participaciones culturales y artísticas, como la intervención de “Pequesita DJ”, primer mujer sonidera de San Luis Potosí y la presentación del grupo de danza folclórica “Metzonalli”, quienes con su talento invitaron a la ciudadanía a recorrer el mercadito, motivando la venta de los productos exhibidos en las instalaciones del IMJUVE ubicado en la colonia Bellavista, en Villas de San Lorenzo.

El bazar comercial estuvo abierto al público general hasta las tres de la tarde, y se pudo encontrar gran variedad de artículos como jabones artesanales y salsas caseras, joyería, perfumes, venta de ropa nueva, y diversos productos que fueron bien recibidos por las y los visitantes, quienes también tuvieron la oportunidad de degustar muestras de alimentos y disfrutar de los espectáculos culturales que hicieron más ameno y agradable este encuentro.

Cabe destacar que el mercadito “Morritas Fest” forma parte de las actividades programas por el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el pasado 8 de Marzo, y que tiene por objetivo respaldar el talento y esfuerzo de mujeres soledenses. Además de promover la venta de sus productos, la jornada también tuvo como objetivo brindar a las mujeres y jóvenes, un apoyo integral para proteger y promover sus derechos, a través de los servicios de dependencias estatales, como el DIF Estatal, Instituto de Capacitación para el Trabajo, la Secretaría de Mujeres e Igualdad Sustantiva, y municipales como el Sistema DIF y la Instancia Municipal de la Mujer.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cercano y escuchar a su gente, generando oportunidades que promuevan el empoderamiento femenino y el desarrollo integral de las mujeres que se auto emplean y que contribuyen al bienestar de sus familias mediante su autonomía económica.