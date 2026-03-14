OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CONTINÚAN Y SE AMPLÍAN A TODAS LAS ZONAS DE SOLEDAD: JUAN MANUEL NAVARRO

– El edil afirmó que el municipio tiene el 90% de su territorio urbanizado, y que en los próximas años se tendrá la totalidad intervenida.

Como parte de la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de avanzar y seguir consolidando la transformación de Soledad de Graciano Sánchez en materia de infraestructura urbana y movilidad, afirmó que su gobierno amplía y continua con obras de pavimentación de calles, trabajando para que las y los soledenses tengan una ciudad digna, plusvalía , seguridad, servicios públicos y con un tránsito seguro en toda la demarcación.

El presidente municipal puntualizó que, actualmente, la demarcación cuenta con el 90 por ciento de calles y avenidas pavimentadas, unas han sido con recursos municipales y otras con la inversión de Gobierno Estatal, lo que ha permitido que se avance con mayor rapidez en infraestructura urbana. «El Gobernador, Gallardo Cardona, con su apoyo invaluable y decidido para que Soledad cambie, ha sido fundamental para avanzar en un municipio totalmente urbanizado para su gente», dijo.

Añadió también, que se proyectan más obras de este tipo en colonias ubicadas al oriente de la ciudad, entre estos se encuentra avanzar en la pavimentación de la calle Carlos Díez Gutiérrez hasta la calle Hidalgo. Además de continuar con un proyecto de alumbrado público para la zona de la Cabecera municipal, que abarca tanto avenidas principales como secundarias, que al ser antiguas, requieren de una intervención integral y de trabajos de rehabilitación que permitan mejorar sus condiciones.

Por otro lado, Navarro Muñiz adelantó que en la ultima reunión sostenida con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) se planteó proyectar una inversión conjunta con el Gobierno del Estado, para pavimentar todas las calles de la colonia Los Fresnos. “Se va a hacer una inversión conjunta, mitad Gobierno y mitad el municipio, para pavimentar todas las calles de Fresnos”, explicó el Alcalde.

Finalmente, el edil de Soledad señaló que estos trabajos se realizan sin interrupciones para evitar afectaciones al tráfico vehicular, donde elementos de la Guardia Civil Municipal, con cercanía y atendiendo las necesidades de la gente, hace lo propio para agilizar la circulación y prevenir congestionamientos viales. Agradeció a la ciudadanía su confianza y la paciencia que brindan durante el tiempo que se toma concluir estas obras, reiterando que dichas acciones buscan elevar la calidad de vida de las y los soledenses y continuar trabajando por la dignificación y transformación de todo el municipio.