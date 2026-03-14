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SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD MODERNIZA TRÁMITES CATASTRALES CON EQUIPO TECNOLOGICO

By Redacción
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sábado, marzo 14, 2026

– Estas nuevas herramientas permitirá brindar mejores servicios a la ciudadanía y certeza jurídica para proteger su patrimonio.

Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía trámites más ágiles, precisos y confiables en servicios como avalúos, medición de predios y regularización territorial, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortaleció la Dirección de Catastro con nuevo equipamiento tecnológico y personal operativo capacitado, reafirmando así el compromiso del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener un gobierno cercano, que escucha y atiende las necesidades de su gente.

Reyna Sarahí Patiño Aguilar, titular de la dependencia municipal, explicó que el nuevo equipo de medición que adquirió la dependencia, funciona con tecnología satelital, el cual permitirá contar con información técnica en tiempo real, también dará mayor precisión en medidas y ubicación con posicionamiento georreferenciado, lo que facilitará los ensambles cartográficos y la actualización correcta de la base de datos catastrales municipales.

Además, con la implementación de estas nuevas herramientas se reducirán tiempos y se agilizarán los trámites de regularización y ordenamiento de la propiedad, brindando mayor precisión en los avalúos, certificaciones de medidas, altas de padrón y subdivisiones de predios, lo que brindará certeza jurídica sobre los límites de las propiedades, todo esto con el objetivo de otorgar seguridad y proteger el patrimonio de todas las familias soledenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con las y los soledenses, manteniendo un gobierno cercano, que escucha y atiende las necesidades de la gente modernizando sus departamentos mediante equipamiento de vanguardia, para brindar servicios públicos más eficientes y que contribuyan al desarrollo del municipio y la seguridad patrimonial de todos sus habitantes.

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