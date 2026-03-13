SOLEDAD REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA CRÍTICA DE INCENDIOS FORESTALES

* El Sistema Municipal de Protección Civil participa en reunión estratégica estatal para fortalecer coordinación y capacitación en la zona centro.

Con vigilancia permanente, capacidad de respuesta inmediata y saldo blanco en los incidentes registrados en lo que va del año, la Dirección de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez fortalece sus acciones preventivas ante el incremento de incendios en la entidad y la advertencia de un periodo crítico para 2026, atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha impulsado el fortalecimiento del equipamiento y la preparación del personal para proteger a las familias del municipio.

Como parte de esta estrategia, personal municipal participó en una reunión estratégica realizada en el Museo Laberinto, convocada por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en la que estuvieron presentes representantes de municipios de la zona centro, así como representantes de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el objetivo de coordinar acciones para la prevención y control de incendios forestales.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que uno de los principales acuerdos fue fortalecer la coordinación entre municipios para atender incendios de gran magnitud, además de reforzar la capacitación de brigadas y unidades municipales ante el aumento de siniestros que ya se registra en el estado desde los primeros meses del año.

“Los incendios cada vez son más intensos y avanzan con mayor rapidez debido a la sequía; por eso la indicación es capacitarnos más, mantenernos coordinados y estar muy atentos para garantizar mayor seguridad a la población”, expresó el funcionario, al subrayar que el Gobierno Municipal mantiene cercanía con la ciudadanía y atención constante a los reportes que realizan las familias de Soledad.