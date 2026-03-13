DESTACADA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS SOLEDENSES EN LA VENTA DE PRODUCTOS DEL MAR A BAJO COSTO

* La estrategia impulsada por el DIF Municipal ofrece productos del mar hasta 60 por ciento más económicos en cuatro puntos del municipio, con el promover las tradiciones de Cuaresma.

Desde muy temprana hora, este viernes familias comenzaron a formarse en los puntos de venta de pescados y mariscos instalados en Soledad de Graciano Sánchez para aprovechar los precios accesibles que el Ayuntamiento acerca durante la temporada de Cuaresma, registrándose una importante afluencia de personas interesadas en adquirir productos frescos y de calidad a costos hasta 60 por ciento más bajos que en el mercado tradicional.

Esta acción es impulsada por el Gobierno Municipal, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en atención a la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la economía familiar y mantener una administración cercana a las necesidades de la población, mediante cuatro puntos de venta ubicados en la Plaza Principal, en el DIF Municipal, en el fraccionamiento Puerta Real y en el Centro Comunitario 21 de Marzo.

Bajo la coordinación de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna, las familias pueden adquirir distintos productos del mar a precios accesibles, como el filete de tilapia en 55 pesos el kilo, la posta de bagre y la mojarra en 80 pesos, el camarón coctelero en 125 pesos y el camarón con cabeza en 190 pesos por kilo.

La venta continuará todos los viernes de Cuaresma, así como jueves y viernes santo, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, como parte de las acciones del Ayuntamiento para apoyar la economía de las familias soledenses y mantenerse cercano a la población en temporadas donde el gasto en alimentos suele incrementarse.