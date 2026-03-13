SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ: PRIMER MUNICIPIO DE SLP EN SER LIBRE DE ANALFABETISMO

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro recibido la placa y la bandera blanca de parte de autoridades estatales y federales, que reconocen al municipio con esta declaratoria.

* Este logro educativo es resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y el compromiso de la comunidad soledense. Hoy, Soledad es el tercer territorio en México con esta declaratoria.

En una significativa e histórica ceremonia, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el izamiento de la Bandera Blanca que reconoce al municipio como territorio libre de analfabetismo, un logro único que posiciona a Soledad como el primer municipio de San Luis Potosí en alcanzar este distintivo conforme a los estándares internacionales, y el tercero en México.

Durante el evento realizado en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», autoridades estatales y federales entregaron la placa conmemorativa al edil, quien posteriormente, de manera simbólica, ondeó la bandera junto a representantes educativos antes de su izamiento en la Plaza Principal.

Esta declaratoria refleja la suma de esfuerzos institucionales para garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adultos del municipio, un trabajo impulsado bajo la directriz de un gobierno cercano a la gente que escucha y atiende a las familias soledenses, que brinda igualdad social, justicia educativa y oportunidades para todos y todas. Con un índice del 98.7 por ciento de población alfabetizada, Soledad logró esta destacada distinción.

En su mensaje, el Alcalde destacó el valor de la educación para transformar vidas y reiteró que su administración mantiene inversiones en infraestructura educativa. “En Soledad estamos invirtiendo en construir nuevas escuelas y en rehabilitar las que tienen muchos años, porque es en las aulas donde nacen los profesionistas, los dirigentes y quienes construyen el futuro de nuestro municipio; hoy nos llena de orgullo recibir este reconocimiento como municipio libre de analfabetismo”, expresó.

El Presidente Municipal también agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, así como la participación de las familias y estudiantes que concluyeron sus estudios de primaria y secundaria a través de los programas de educación para adultos; durante el acto, personas beneficiarias recibieron certificados oficiales que acreditan la conclusión de sus estudios, en medio de aplausos de familiares y asistentes.

El titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), José Luis Castro Castillo, destacó que Soledad se ha consolidado como ejemplo estatal y nacional en materia educativa gracias a la coordinación entre instituciones y al compromiso del gobierno municipal. “Muchos municipios quisieran tener la oportunidad de contar con un gobierno comprometido como Soledad lo tiene con Juan Manuel Navarro; es un hombre de trabajo, de compromisos y de resultados, y gracias a ese liderazgo este municipio se ha transformado”, afirmó al reconocer el impulso que ha recibido el aprendizaje y la alfabetización en esta demarcación.

Por su parte, Francisco Lomelí Isaza, representante estatal de la Secretaría de Educación Pública, subrayó que la distinción responde al esfuerzo conjunto entre sociedad y autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental. “Hoy, 13 de marzo de 2026, con profundo orgullo declaramos oficialmente a Soledad de Graciano Sánchez municipio libre de analfabetismo, convirtiéndose en el primero del estado en recibir esta distinción”, anunció, al señalar que este logro se apega a los estándares internacionales establecidos por la UNESCO.

La ceremonia concluyó con el izamiento de la Bandera Blanca en la Plaza Principal del municipio, símbolo del avance educativo alcanzado por las y los soledenses y del compromiso permanente del Ayuntamiento de mantener políticas públicas cercanas a la población, especialmente a quienes buscan nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida a través de la educación.