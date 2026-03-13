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AYUNTAMIENTO

Encabeza Presidenta del DIF Capitalino Estela Arriaga, capacitación para el Distintivo Balance Trabajo–Familia

By Redacción
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sábado, marzo 14, 2026

  • “Cuando una organización apuesta por el equilibrio entre la vida laboral y la familiar, transforma la vida de sus trabajadores y sus familias”: Estela Arriaga, Presidenta del DIF Municipal de San Luis Capital.
  • El objetivo es obtener el Distintivo Municipal Balance Trabajo–Familia en las categorías Bronce, Plata u Oro.

S.L.P.– La Presidenta del DIF Municipal de San Luis Capital, Estela Arriaga Márquez, inauguró la capacitación dirigida a 16 empresas que iniciaron el proceso para fortalecer políticas laborales que favorezcan el equilibrio entre la vida personal y profesional de sus colaboradoras y colaboradores.

“Cuando una organización apuesta por el equilibrio entre la vida laboral y la familiar, no solo mejora sus indicadores internos, sino que transforma la vida de sus trabajadores y sus familias”, dijo en su mensaje.

Asimismo, reconoció la visión del Gobierno de la Capital encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, que impulsa políticas públicas orientadas a fortalecer a las familias y a promover entornos laborales más humanos, equitativos y sostenibles.

La capacitación forma parte de la estrategia del DIF Municipal para consolidar el programa Familias Fuertes, mediante el cual se promueve que las empresas integren políticas concretas de flexibilidad laboral, bienestar emocional, cultura organizacional centrada en las personas y corresponsabilidad familiar.

Las empresas participantes iniciaron un proceso formativo en el que recibirán asesoría técnica, herramientas prácticas e indicadores de cumplimiento que les permitirán documentar e implementar acciones reales para institucionalizar acciones de bienestar laboral, corresponsabilidad familiar, salud mental y liderazgo empático, con el objetivo de obtener el Distintivo Municipal Balance Trabajo–Familia en las categorías Bronce, Plata u Oro.

Con este esfuerzo conjunto entre gobierno y sector empresarial, el DIF Municipal fortalece la construcción de entornos laborales más equilibrados y posiciona a San Luis Capital como referente en competitividad con enfoque humano.

 

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