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AYUNTAMIENTO

Jornadas nocturnas del Gobierno de la Capital fortalecen mantenimiento del Centro Histórico

By Redacción
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sábado, marzo 14, 2026

  • Cuadrillas de la Unidad de Gestión del Centro Histórico realizan bacheo y reposición de cantera para mejorar la movilidad y seguridad peatonal.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) del yuntamiento de San Luis Capital informó que, durante las últimas noches, la cuadrilla de Respuesta Inmediata, en coordinación con el área de Imagen Urbana, llevó a cabo diversos trabajos de mantenimiento en calles y espacios del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de peatones y automovilistas.

Como parte de estas jornadas nocturnas, se realizaron labores de bacheo en las esquinas de la calle Los Bravo con Escobedo, así como en Álvaro Obregón y Escobedo, intervenciones que permiten optimizar la circulación en esta zona del Centro Histórico. De igual manera, en la intersección de Iturbide con 5 de Mayo se efectuó la reposición de pisos de cantera que presentaban deterioro, situación que representaba un riesgo para las personas que transitan diariamente por el lugar.

Asimismo, en las inmediaciones del Jardín de San Francisco, también durante horario nocturno, se repusieron baldosas de cantera con el propósito de conservar la imagen urbana y garantizar condiciones seguras para visitantes y habitantes. Las cuadrillas municipales también realizaron trabajos de bacheo en la calle Mariano Arista atendiendo puntos específicos que requerían reparación.

La UGCH destacó que estas acciones nocturnas permiten intervenir distintas zonas del Centro Histórico con menor afectación al tránsito, al tiempo que se mantienen en buen estado las calles y espacios públicos de esta área emblemática de la ciudad.

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