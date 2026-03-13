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AYUNTAMIENTO

Limpieza nocturna en el Centro Histórico de San Luis Capital, en preparación para la Semana Santa

By Redacción
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sábado, marzo 14, 2026

  • Brigadas de la Dirección de Servicios Municipales realizan limpieza general, pintura de postes y retiro de residuos en el Centro Histórico, a unos días del arranque del quinto Festival Internacional San Luis en Primavera.

Durante la noche, cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Capital llevaron a cabo diversas acciones de limpieza y mantenimiento en espacios públicos de la ciudad. Los trabajos se concentraron en la Plaza de los Fundadores, donde el personal realizó labores de limpieza general, además de pintura de postes y acciones de limpieza visual en distintos puntos del Centro Histórico de San Luis Potosí, en preparación para la Semana Santa, previo al quinto Festival Internacional San Luis en Primavera.

De manera paralela, se efectuaron trabajos en el Jardín de Tequis, donde se realizaron labores de hidrolavado, recolección de basura y retiro de excedentes. Estas tareas buscan mantener espacios públicos ordenados y en condiciones dignas para potosinas, potosinos y visitantes que diariamente recorren estas zonas.

Las acciones de la Coordinación de Imagen Urbana forman parte de las labores permanentes de mantenimiento urbano que se realizan durante la noche, con el objetivo de reforzar el cuidado de las áreas públicas y asegurar que se encuentren en óptimas condiciones para la ciudadanía al día siguiente. Por ello, autoridades municipales exhortan a la población a mantener limpias las plazas y espacios comunes, depositando la basura en los contenedores correspondientes.

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