«Es indispensable el diálogo»: Sheinbaum celebra negociaciones entre EU y Cuba, y afirma que seguirá enviando ayuda

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este viernes las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos a más de un mes de que el gobierno de Trump iniciara el asedio petrolero contra la isla que agudizó la crisis energética, aunque descartó haber sido mediador.

En conferencia de prensa desde Manzanillo, Colima, la mandataria enfatizó que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria y destacó que desde febrero se han hecho tres viajes con víveres para los cubanos.

«México va promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba, del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo. México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano», dijo.

Sheinbaum agredeció las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, quien este viernes destacó el envío de víveres mexicanos a La Habana para hacer frente a la crisis en la isla.

«Agradecemos también las palabras del presidente de Cuba con relación al agradecimiento de la ayuda humanitaria que he estado enviando a México, tanto desde la sociedad como del propio gobierno», comentó la mandataria.

Sin precisar el próximo envio de embarcaciones con ayuda humanitaria, la presidenta afirmó que pronto otro barco partirá de México con insumos necesarios para los cubaos.

Asimismo, Claudia Sheinbaum negó que México fuera mediador entre Estados Unidos y Cuba y precisió que su papel sólo ha sido de promoción del diálogo entre las autoridades de ambos países.

Cabe recordar que este viernes el presidente cubano anunció que su gobierno había iniciado conversaciones con Estados Unidos, aunque matizó que no había que los acuerdos aún están alejados.

Con información de Latin Us