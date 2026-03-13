Operativo contra «El Mencho» se desarrolló en menos de 24 horas, revela García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), concedió una entrevista a un medio estadounidense conservador para abordar el operativo emprendido por fuerzas federales mexicanas contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».

En un clip de menos de un minuto difundido por el canal Newsmax, el funcionario federal explicó que en dos horas se desarrollaron los hechos del 22 de febrero que llevaron al abatimiento del michoacano, lo que señaló que se traduce a la no impunidad.

«Fue una operación que el ejército desarrolló en menos de 24 horas. La operación, de manera directa, fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas», destacó Harfuch.

El secretario detalló que la operación se hizo tanto de forma terrestre como aérea, con la participación de elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Fuerza Área.

«Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad. Entonces, repito, es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad», afirmó.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, ha insisitido que los elementos de las Fuerzas Armadas intentaron detener con vida a «El Mencho», pero fue abatido después de que los cuerpos de seguridad fueran atacados por un grupo que lo resguardaba.

Asimismo, la declaración de Harfuch de que la operación contra el líder del CJNG se hizo en 24 horas contradice lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum de que el operativo se realizó a partir de investigaciones de meses.

«No crean que de la noche a la mañana fue así que alguien les dijo, ‘ahí está, vayan por él’, no. Son investigaciones, investigaciones y en parte de esta inteligencia con el acuerdo de inteligencia que tenemos con Estados Unidos brindan apoyo en inteligencia. Sin operaciones, es información», dijo la mandataria.

Con información de Latin Us