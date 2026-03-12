SOLEDAD AVANZA EN PROTECCIÓN DE MUJERES CON ESTRATEGIA NACIONAL EN CENTRO LIBRE

– Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conoció el trabajo que personal soledense brinda a mujeres víctimas de violencia, través de un enlace virtual.

Con un Centro LIBRE en funcionamiento para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez da muestra de un trabajo coordinado y cercano para brindar servicios integrales a mujeres de todas las edades, alienados a la estrategia nacional a través de cinco perfiles; este apoyo multidisciplinario y sus resultados, fueron expuestos, este jueves, en la conferencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo del Gobierno del Estado.

Con la participación de personal femenino capacitado y especializado, el Centro LIBRE de Soledad es uno de los 22 que existen en el Estado de San Luis Potosí, con el reconocimiento de haber sido un espacio completamente construido con recursos municipales, derivado de la visión y ocupación en proyectos para las mujeres del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz. Este Centro, inaugurado el pasado mes de noviembre, hoy brinda acompañamiento y orientación a decenas de mujeres que refieren haber sufrido algún tipo de violencia.

Mediante el impulso de cinco estrategias para proteger a las mujeres de entornos de violencia, hoy hay resultados y avances en la erradicación y concientización de la violencia de género. Los cincos perfiles vigentes, son: Impulso económico, promoción de redes comunitarias, servicio jurídico, apoyo psicológico y trabajo social.

Bajo los esfuerzos conjuntos, entre la Instancia Municipal de las Mujeres y la Secretaría deas Mujeres e Igualdad Sustantiva, todas las usuarias reciben atención inmediata, cercana e integral. Sara Guadalupe Castillo, promotora de redes comunitarias, expresó que el Centro representa un espacio seguro, protector y de confianza para las mujeres víctimas de violencia.

Resaltó que actualmente el programa de redes comunitarias está integrada por 12 mujeres de distintas colonias, quienes fungen como vínculo cercano y directo con el resto de mujeres de un mismo entorno, con el fin de transmitir la existencia de este espacio y asegurar que lleguen a usuarias vulnerables.

Exhortó a todas las mujeres soledenses a acudir a este Centro Libre en la colonia Pavón, para conocer la gama de talleres y capacitaciones que se imparten para impulsar su autonomía económica, en aprendizajes de manualidades, plomería básica, fabricación de velas, masajes para el cuerpo, entre otros, y ser parte de la fuerza femenina que está transformando la realidad. Mencionó que además de estos talleres, es relevante que quienes sufren violencia, accedan a información y apoyo clave para vivir plenas, seguras y libres de cualquier violencia.