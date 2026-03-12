AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD OFRECE TALLERES GRATUITOS DE COCINA DE TEMPORADA CUARESMAL

* El Centro Cultural Extensión San Francisco ofrece clases gratuitas donde niñas, niños y personas adultas aprenden a preparar platillos de temporada, como parte de las actividades formativas que impulsa el Ayuntamiento.

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y rescatar tradiciones culinarias propias de la temporada de Cuaresma, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Centro Cultural San Francisco, brinda talleres de cocina enfocados en la preparación de platillos típicos, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas aprenden de forma práctica y gratuita diversas recetas tradicionales.

Estas actividades acercan a la población, espacios de aprendizaje y desarrollo personal que permiten a las familias adquirir habilidades útiles para la vida cotidiana e incluso para el emprendimiento, en atención a la visión de cercanía y respaldo social que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz en beneficio de todos los sectores de la población.

La directora del Centro Cultural de San Francisco, Ma. del Socorro Pérez Díaz, destacó que estos talleres buscan fomentar la independencia y el aprendizaje desde edades tempranas: “La intención es que niñas, niños y adultos desarrollen habilidades que les sirvan en su vida diaria; aquí les damos el material y las herramientas para que aprendan, convivan y hasta puedan emprender en el futuro”, explicó.

El taller de cocina se realiza diariamente de 16:00 a 18:00 horas y actualmente cuenta con la participación de alrededor de 10 personas adultas y 15 niñas y niños; durante la temporada de Cuaresma se elaboran platillos tradicionales de la época, mientras que las actividades con menores se adaptan a sus gustos e intereses; además, el Centro Cultural proporciona gran parte de los ingredientes, permitiendo que las familias accedan al aprendizaje sin costo.

En este espacio comunitario también se ofrecen otras actividades gratuitas dirigidas a personas de todas las edades, como clases de zumba por la mañana, manualidades, clases de regularización para niñas y niños, además de talleres vespertinos de corte y confección, dibujo, carpintería, electricidad, danza, taekwondo y zumba para personas adultas mayores, fortaleciendo así un punto de encuentro cercano donde el Gobierno Municipal escucha y atiende las necesidades de las familias soledenses.