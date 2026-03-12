JUAN MANUEL NAVARRO INAUGURA PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y ALUMBRADO EN CABECERA MUNICIPAL

* Con una inversión superior a 2.4 millones de pesos, el Ayuntamiento de Soledad garantiza un obra que durará décadas, mejora la movilidad diaria y brinda seguridad.

– El edil anunció el inicio de la continuidad de pavimentación hasta la avenida principal Miguel Hidalgo.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró este jueves, la pavimentación con concreto hidráulico y el nuevo sistema de alumbrado público en la calle Carlos Díez Gutiérrez, en el tramo de Guadalupe Victoria a Narciso Mendoza, en la Cabecera Municipal, obra que representó una inversión de más de 2 millones de pesos, y beneficia a casi 3 mil habitantes, reafirmando su compromiso de atender de forma cercana las necesidades de las familias soledenses y mejorar la infraestructura urbana del municipio.

El proyecto contempló la intervención de mil 250 metros cuadrados, con trabajos de demolición del pavimento existente, sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, renovación de tomas y descargas domiciliarias, terracerías, construcción de banquetas y guarniciones, pavimentación con concreto hidráulico, señalética vial y la instalación de alumbrado público para brindar mayor seguridad y funcionalidad a esta vialidad.

Durante la entrega, el Alcalde destacó que el Gobierno municipal mantiene un ritmo constante de obras en todas las colonias, atendiendo las solicitudes ciudadanas con resultados visibles. “Hoy demostramos una vez más que Soledad avanza firme y parejo en todo el municipio; trabajamos por todas las colonias sin descuidar ninguna, escuchando a nuestra gente y cumpliendo los compromisos que hacemos con las familias”, expresó, al anunciar además que la próxima semana iniciará el siguiente tramo de rehabilitación hasta la calle Miguel Hidalgo.

Subrayó que su gobierno lleva progreso a todas las zonas de Soledad, tanto del centro como a las periferias, acompañado de la confianza y la cercanía ciudadana, para caminar firmas, fuertes y permanentes en la consolidación de una gran ciudad.

En nombre de las y los vecinos beneficiarios, la señora Guadalupe Sánchez, habitante del sector, agradeció la respuesta del Ayuntamiento: “Esta obra era un sueño que veíamos muy lejano, la calle estaba muy deteriorada, con drenaje antiguo, baches y poca iluminación; hoy tenemos una vialidad segura y digna, gracias por escucharnos y por transformar nuestra calidad de vida”, señaló.

Con obras de infraestructura urbana como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en cumplimiento de la visión de desarrollo impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, continúa fortaleciendo la movilidad, seguridad y bienestar de las familias, trabajando con cercanía y atención permanente a las necesidades de la población.