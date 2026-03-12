GOBIERNO ESTATAL ATIENDE DENUNCIA Y ACTIVA PROTOCOLOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA

• Autoridades educativas dan seguimiento a un presunto caso reportado, mientras se realizan las indagatorias correspondientes.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de garantizar entornos escolares seguros para la comunidad estudiantil, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó que, tras recibir una denuncia relacionada con un presunto hecho de agresión hacia estudiantes en la Escuela Primaria “Antonio Díaz Soto y Gama”, se activaron de inmediato los mecanismos institucionales de atención y seguimiento establecidos para este tipo de situaciones.

El titular de la dependencia señaló que el caso se encuentra bajo revisión y se atiende conforme a la normativa vigente y a los protocolos de protección y seguridad en el entorno escolar. Como medida preventiva, y mientras se realizan las indagatorias correspondientes, la trabajadora administrativa señalada fue separada temporalmente de sus funciones.

El Gobierno Estatal reiteró que se dará puntual seguimiento al proceso con responsabilidad y transparencia, privilegiando en todo momento el bienestar de las y los estudiantes y el respeto a los derechos de las personas involucradas, en una política educativa que impulsa espacios seguros para la niñez potosina sin límites, reflejo del cambio que se vive y se siente.