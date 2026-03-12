DIF de San Luis Capital impulsa el desarrollo y liderazgo femenino con   emprendimiento

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, señaló que el talento, creatividad y liderazgo de las mujeres transforma ideas en proyectos productivos; la mentora de negocios Cora Huerta impartió la ponencia “Sé la emprendedora de tu vida” en el Centro Cultural Palacio Municipal, como parte de las actividades del DIF Municipal durante marzo.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el DIF Municipal de San Luis Capital, encabezado por Estela Arriaga Márquez, continúa con una serie de actividades dedicadas al fortalecimiento y desarrollo de las mujeres, entre ellas un ciclo de conferencias que se desarrollará a lo largo del mes. La conferencia más reciente fue impartida por Cora Huerta con la ponencia titulada “Sé la emprendedora de tu vida”, realizada en el Centro Cultural Palacio Municipal, donde se abordaron herramientas para impulsar el emprendimiento femenino.

Durante el evento, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, dio la bienvenida a la conferencista y agradeció la aportación de sus conocimientos, al destacar la importancia de reconocer el valor y las capacidades de las mujeres para emprender y desarrollarse: “Las mujeres tienen talento, creatividad, liderazgo y la capacidad de transformar ideas en proyectos que les permitan volverse económicamente productivas”, expresó.

Por su parte, Cora Huerta, mentora de negocios para mujeres, explicó que su trabajo se enfoca en inspirar, fortalecer el liderazgo y potenciar el desarrollo personal y profesional de las mujeres, con el objetivo de que puedan impulsar sus propios proyectos.

El DIF Municipal informó que estas conferencias son totalmente gratuitas y forman parte de una agenda de actividades dirigidas a promover la participación y la autonomía de las mujeres en San Luis Capital. Las interesadas pueden mantenerse informadas sobre las próximas sesiones a través de las cuentas oficiales en las redes sociales.