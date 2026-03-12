Gobierno Municipal de San Luis Potosí impulsa la tecnificación agrícola con programas de impulso al campo

⁠73 productores de la zona rural delegacional y no delegacional fueron beneficiados con programas de mecanización, aerofumigación y riego.

⁠Las acciones impactaron 51 hectáreas de cultivo, principalmente de chile, alfalfa y legumbres diversas.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, continúa fortaleciendo el campo potosino mediante los programas Mujeres al Tractor, Rompiendo Paradigmas, Mecanizando el Campo, Aerofumigación Inteligente y Cintilla para Riego Municipal, informó el titular del área, José Francisco García Castillo.

El funcionario detalló que estas acciones beneficiaron a 73 productores de la zona rural delegacional y no delegacional de la Capital, con un impacto directo en 51 hectáreas de siembra de productos como chile, alfalfa y diversas legumbres.

Los trabajos se realizaron en 14 comunidades, tanto de la Delegación Bocas como de la Delegación La Pila, además de comunidades de la zona no delegacional del municipio. Con el uso de tractores, implementos agrícolas puestos a disposición de manera gratuita, un dron para fumigación y cintilla para riego, se logra eficientar la producción agrícola, reduciendo costos y mejorando la calidad de los cultivos.

García Castillo destacó que la tecnificación del campo no solo impacta positivamente en el bolsillo de los productores al obtener mejores resultados con menos esfuerzo y tiempo, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida, al permitir espacios de convivencia familiar, proteger la salud y promover prácticas agrícolas sostenibles y amigables con el ambiente.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar el campo de la Capital a la Agricultura 4.0, posicionándolo en la vanguardia tecnológica y de eficiencia en la producción.

Finalmente, se destacó que estas iniciativas forman parte de la estrategia de la Secretaría de Bienestar Municipal, encabezada por Edmundo Torrescano, que impulsa programas para fortalecer la comunidad rural y garantizar que el campo potosino avance hacia un modelo más justo, moderno y sustentable.