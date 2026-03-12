Colaboración Ayuntamiento de SLP e instituciones privadas a favor de las juventudes

Se reúne la Dirección Municipal de la Juventud con rectores de las Universidades Potosina y San Pablo.

Reafirman alianza para llevar a cabo acciones y programas para atender necesidades de la población juvenil

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí aprovecha la apertura de instituciones de educación privada, a fin de crear estrategias conjuntas a favor de las juventudes con el propósito de atender sus principales necesidades y darles el respaldo necesario para su desarrollo integral.

De ahí que el Director de Atención a las Juventudes, Juan Ramón López Serna, sostuvo reuniones de trabajo con el Rector de la Universidad Potosina, Jesús Corral López, así como con el Rector de la Universidad San Pablo, José Homero, para generar nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de la comunidad estudiantil.

En estos encuentros, tanto los representantes de las citadas instituciones de educación superior y el funcionario municipal coincidieron en que el propósito es impulsar proyectos, actividades y programas que fortalezcan el desarrollo integral de las juventudes potosinas.

“Además estos encuentros permiten sumar esfuerzos entre el Municipio que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos y las universidades públicas y privadas, todo ello en beneficio de la población juvenil de San Luis Capital”, añadió López Serna.

Para concluir, el titular de la referida dependencia municipal reafirmó que se dará continuidad a la labor de abrir más espacios de participación, formación y crecimiento para las y los jóvenes que habitan en la ciudad.