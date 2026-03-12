Enciende Alumbrado Táctico Enrique Galindo en Joyas del Aguaje

⁠Las 90 nuevas luminarias LED beneficiarán a cerca de 280 familias de más de mil 100 viviendas de esa colonia del sur de San Luis Potosí; el Alcalde aseguró que este año también se realizarán obras de agua potable, drenaje y pavimentación en la zona.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó el encendido del nuevo sistema de Alumbrado Táctico en la colonia Joyas del Aguaje, donde se instalaron 90 luminarias LED con el objetivo de mejorar la iluminación de las calles y fortalecer la seguridad pública en la zona.

Durante el evento, el Presidente Municipal informó que esta intervención beneficiará directamente a cerca de 280 familias que habitan en aproximadamente mil 100 casas de esta colonia, lo que permitirá contar con espacios más seguros y mejor iluminados para quienes transitan por el sector durante las noches.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que este tipo de obras forman parte de una estrategia para recuperar la tranquilidad en las colonias, ya que una mejor iluminación contribuye a prevenir incidentes y a generar mayor confianza entre los habitantes.

Por su parte, Rosaura Velázquez Piña, Presidenta del Comité de Bienestar de la colonia, señaló que la instalación del alumbrado representó un cambio inmediato para las familias del lugar. “Esta obra cambió la vida de la colonia, porque antes estaba muy oscuro y ahora tenemos más seguridad”, expresó en representación de los vecinos.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró que estas acciones buscan principalmente que las mujeres se sientan más seguras al transitar por calles iluminadas. Además, anunció que durante este año se impulsarán nuevas obras en la zona, entre ellas proyectos de agua potable, drenaje y pavimentación de calles para continuar mejorando la calidad de vida de los habitantes.