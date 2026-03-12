San Luis Capital fortalece vínculos con Italia

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió en Palacio Municipal al Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, con quien destacó la importancia de impulsar la cooperación cultural, económica y turística entre la ciudad y el país europeo.

Durante la visita del Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, a San Luis Capital, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos subrayó la relevancia de fortalecer las relaciones de colaboración con Italia, no sólo en materia económica, sino también para promover intercambios culturales, académicos y turísticos que beneficien a ambas partes.

Ambos coincidieron en la oportunidad de aprovechar el potencial cultural y turístico de San Luis Potosí para estrechar la relación con Italia, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo que impacten positivamente en la población potosina.

Acompañado por el Alcalde, el Embajador Alessandro Modiano realizó un recorrido por el Palacio Municipal, donde visitó espacios emblemáticos como la Galería de Ciudades Hermanas, el Salón de Presidentes, el Salón de Cabildo y el Despacho del Presidente Municipal; posteriormente, firmó el Libro de Oro de la Ciudad como visitante distinguido.