20 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

San Luis Capital fortalece vínculos con Italia

By Redacción
100
spot_img
jueves, marzo 12, 2026

  • El Alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió en Palacio Municipal al Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, con quien destacó la importancia de impulsar la cooperación cultural, económica y turística entre la ciudad y el país europeo.

Durante la visita del Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, a San Luis Capital, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos subrayó la relevancia de fortalecer las relaciones de colaboración con Italia, no sólo en materia económica, sino también para promover intercambios culturales, académicos y turísticos que beneficien a ambas partes.

Ambos coincidieron en la oportunidad de aprovechar el potencial cultural y turístico de San Luis Potosí para estrechar la relación con Italia, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo que impacten positivamente en la población potosina.

Acompañado por el Alcalde, el Embajador Alessandro Modiano realizó un recorrido por el Palacio Municipal, donde visitó espacios emblemáticos como la Galería de Ciudades Hermanas, el Salón de Presidentes, el Salón de Cabildo y el Despacho del Presidente Municipal; posteriormente, firmó el Libro de Oro de la Ciudad como visitante distinguido.

Artículo anterior
Enciende Alumbrado Táctico Enrique Galindo en Joyas del Aguaje
Artículo siguiente
Inicia agenda conjunta Municipio-Federación de Territorios de Paz
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.