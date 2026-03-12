Inicia agenda conjunta Municipio-Federación de Territorios de Paz

Luego de la reunión sostenida el martes pasado por el Alcalde Enrique Galindo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y titulares de distintas áreas del Gobierno de México, este jueves en Las Terceras dio inicio la agenda de actividades del programa Territorios de Paz, que contempla acciones orientadas a fortalecer la seguridad, el tejido social y el bienestar de las familias.

Como parte de los acuerdos establecidos en la reunión nacional encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y titulares de dependencias federales, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, junto con la Directora Regional de Bienestar de la Zona Metropolitana, Tania Godoy Lozano, pusieron en marcha, en Las Terceras, la estrategia Feria de Paz, que marca el inicio en San Luis Capital de la agenda conjunta entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento dentro del programa Territorios de Paz.

“Juntos, sin intereses partidistas, acordamos poner en el centro de las decisiones la seguridad y el bienestar de la población, y esta Feria es una muestra de la coordinación entre los Gobiernos Federal y Municipal para impulsar proyectos que beneficien directamente a las familias”, señaló el Alcalde Enrique Galindo al dar inicio a la jornada.

El arranque de estas actividades reunió a la totalidad de los titulares de las delegaciones federales en la entidad, así como a funcionarios de primer nivel del Gobierno de la Capital, quienes coordinarán acciones enfocadas en atender las causas de la violencia mediante programas de educación, cultura, deporte, bienestar social y recuperación de espacios públicos.

Durante la jornada, que también se integró a la edición de este jueves del programa Capital al 100, participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal y dependencias federales y municipales que instalaron módulos de atención para acercar servicios a la población.

La Directora Regional de Bienestar en la Zona Metropolitana, Tania Godoy Lozano, destacó que estas acciones interinstitucionales reflejan el compromiso de los Gobiernos Federal y Municipal con la ciudadanía, mientras que el Secretario de la Mesa de Paz, Miguel Ángel Hernández Calvillo, reconoció la pronta implementación en San Luis Capital de la estrategia nacional de atención a las causas de la violencia impulsada por el Gobierno de México.