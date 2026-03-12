ITALIA RESPALDA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE SAN LUIS

• El Embajador Alessandro Modiano reconoce el crecimiento industrial del Estado y la fortaleza de su sector productivo.

Durante la conmemoración del 25 aniversario de la empresa Zoppas Industries en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo económico del Estado mediante la atracción de inversiones y el fortalecimiento del sector industrial. En este marco, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia en México, Alessandro Modiano, destacó el dinamismo económico, la competitividad productiva y el entorno favorable que hoy posicionan a la entidad como uno de los polos de desarrollo más relevantes del país.

En representación del Ejecutivo Estatal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, resaltó que la administración Estatal impulsa estrategias orientadas a consolidar un ambiente competitivo que permita atraer nuevas inversiones, fortalecer las cadenas de suministro y abrir mayores oportunidades de crecimiento sin límites para las y los potosinos.

La presencia del diplomático italiano y el reconocimiento del sector empresarial reflejan la sólida proyección internacional de San Luis Potosí, la cual contribuye al desarrollo de sectores estratégicos, fomenta la innovación tecnológica y genera empleos especializados, consolidando el cambio que se vive y se siente en beneficio de las familias potosinas.