RICARDO GALLARDO ENCHULA LA COLONIA LOMAS DEL MEZQUITAL

• Con el respaldo ciudadano el Gobernador del Estado continúa cambiando sin límites la calidad de vida de los habitantes de la capital con mejor infraestructura, abastecimiento de agua y seguridad pública.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, llevó el programa “Enchúlame la Colonia” a Lomas del Mezquital, donde renovará la imagen urbana con la instalación completa de luminarias, desazolve de la red de drenaje, abastecimiento de agua potable y reforzamiento de la seguridad pública, impulsando el desarrollo social de más zonas de la capital del Estado que no son escuchadas en sus necesidades ciudadanas.

En el cambio que se siente y se vive, acompañado del cálido respaldo de los capitalinos, el Gobernador del Estado reafirmó su compromiso de mejorar las condiciones de infraestructura de diversas colonias de la ciudad, resolviendo carencias como la falta de agua y alumbrado público y subsanando problemas de baches e inundaciones, lo que elevará la plusvalía de las colonias beneficiadas al mejorar considerablemente el entorno urbano.

Con el programa “Enchúlame la Colonia”, más de 3 mil habitantes de Lomas del Mezquital, serán beneficiados con diversas acciones de mejora urbana, entre las que destacan la rehabilitación total del sistema de alumbrado público, el mantenimiento integral del drenaje de la zona, bacheo, señalización vial y peatonal, así como la implementación de un convoy operativo de seguridad para fortalecer la vigilancia y prevenir hechos delictivos.

El Gobernador Ricardo Gallardo reiteró que un programa similar denominado “Enchúlame la Comunidad”, lleva este tipo de beneficios a todos los rincones del Estado para contribuir a mejorar las condiciones de vida, el desarrollo social y el entorno urbano de más familias potosinas.