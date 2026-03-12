SSPC FORTALECE TRABAJO Y LOGRA LA REDUCCIÓN DE DELITOS EN SAN LUIS POTOSÍ

• El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, destacó el reconocimiento de la Federación por la reducción de indicadores de delitos de alto impacto.

Bajo el liderazgo y compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y como resultado de la Estrategia Integral de Seguridad, San Luis Potosí ha alcanzado una reducción en la incidencia delictiva de alto impacto, consolidándose como uno de los estados más seguros del país, incluso reconocido por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, quien recordó que este martes, durante la conferencia mañanera de la Presidenta, se destacó la disminución del 86 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer bimestre de 2026, situándose en el primer lugar nacional por reducción en este rubro.

Destacó también el aumento significativo de detenciones por narcomenudeo, lo que deriva en un mayor número de investigaciones y fortalece el combate a delitos de alto impacto en San Luis Potosí.

Finalmente, Juárez Hernández dijo que la entidad mantiene cifras de homicidios dolosos por debajo del uno por ciento del total nacional y se posiciona entre los estados con menor índice de incidencia delictiva, gracias a una estrategia de coordinación institucional, inteligencia operativa y proximidad social, reafirmando el compromiso de garantizar la seguridad de los potosinos y seguir con el cambio que se vive y se siente en las cuatro regiones del estado.